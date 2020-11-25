В Ташкенте пассажирский автобус врезался в столб - есть пострадавшие

ТАШКЕНТ, 25 ноя - Sputnik. В Ташкенте пассажирский автобус врезался в столб, пострадали несколько человек, сообщает "Тошшахартрансхизмат".
"Двадцать пятого ноября примерно в 7.40 пассажирский автобус Isuzu врезался в столб рядом с домом №201 на улице Бешкайрагач на малой кольцевой автодороге в Ташкенте", - говорится в информации.
В результате ДТП пострадали водитель и четверо пассажиров автобуса, следующего по маршруту 17Т "Массив Бекабад — Вещевой рынок "Чиланзар" и принадлежащего автопарку №18. Пострадавших доставили в больницу и оказали медицинскую помощь.
Начато служебное расследование.