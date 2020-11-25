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Возобновление движения общественного транспорта в Ташкенте

В Ташкенте пассажирский автобус врезался в столб - есть пострадавшие

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20201125/15475723/V-Tashkente-passazhirskiy-avtobus-vrezalsya-v-stolb---est-postradavshie.html

В результате ДТП пострадали водитель и четверо пассажиров автобуса, следующего по маршруту 17Т "Массив Бекабад — Вещевой рынок "Чиланзар".

ТАШКЕНТ, 25 ноя - Sputnik. В Ташкенте пассажирский автобус врезался в столб, пострадали несколько человек, сообщает "Тошшахартрансхизмат".

"Двадцать пятого ноября примерно в 7.40 пассажирский автобус Isuzu врезался в столб рядом с домом №201 на улице Бешкайрагач на малой кольцевой автодороге в Ташкенте", - говорится в информации.

В результате ДТП пострадали водитель и четверо пассажиров автобуса, следующего по маршруту 17Т "Массив Бекабад — Вещевой рынок "Чиланзар" и принадлежащего автопарку №18. Пострадавших доставили в больницу и оказали медицинскую помощь.

Начато служебное расследование.

Теги:
Происшествие, Узбекистан, Узбекистан, Ташкент, Ташкент, автобус, авария, ДТП



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