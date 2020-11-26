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На расположенной в Ташкентской области Пахтинской нефтебазе в ходе ремонтных работ произошло возгорание, которое устраняется 14 пожарно-спасательными экипажами УЧС Ташкентской области

Министр энергетики прибыл на место ЧП в Ташобласти

Пресс-служба Министерства энергетики Узбекистана
Происшествия
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Причины происшествия будут установлены в ходе тщательного изучения инцидента, отметили в пресс-службе ведомства.

ТАШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik. На место ЧП на нефтебазе в Ташобласти в оперативном порядке прибыл министр энергетики Алишер Султанов, чтобы непосредственно оценить масштаб случившегося и принятые для его устранения меры, сообщили в пресс-службе Минэнерго.

В настоящий момент возгорание устраняется, ведется работа по налаживанию деятельности Пахтинской нефтебазы в штатном режиме. Пострадавших при происшествии нет.

Причины происшествия будут установлены в ходе тщательного изучения инцидента, отметили в ведомстве.

Как сообщалось ранее, на расположенной в Ташкентской области Пахтинской нефтебазе в ходе ремонтных работ произошло возгорание, которое устраняется 14 пожарно-спасательными экипажами УЧС Ташкентской области.

Теги:
Ташкентская область, ЧП, Министерство энергетики, Узнефтепродукт, Узбекнефтегаз



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