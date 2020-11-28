В Кашкадарье незаконно использовали газ более чем на 4 млрд сумов

Кирпичный цех незаконно использовал почти месячную норму расхода четырех тысяч домохозяйств. Нанесен ущерб в размере свыше 4,3 млрд сумов.

ТАШКЕНТ, 28 ноя — Sputnik. Сотрудники АО "Худудгазтаъминот" выявили в Мубарекском районе Кашкадарьинской области самовольное подключение частного предприятия к системе газоснабжения и хищение природного газа в крупных объемах, сообщили в пресс-службе ведомства.

На территории, приспособленной для выпуска жженного кирпича, использовали 12 самодельных газовых горелок, которые были изъяты в качестве вещественных доказательств.

Так, на предприятии самовольно израсходовали газ, предназначенный для нужд населения в зимний период: школ, больниц, жилого фонда, детских садов, домов инвалидов.

Общий объем похищенного газа составил более 4,3 млн кубических метров. Это примерно месячная норма расхода четырех тысяч домохозяйств. Нанесен ущерб в размере свыше 4,3 млрд сумов.

Все материалы по факту хищения переданы в правоохранительные органы для принятия мер в соответствии с законодательством.

В начале сентября во время смотра предприятий Ферганской области, занимающихся выпуском стройматериалов и текстильной продукции, на 15 производственных объектах были установлены нарушения и хищения свыше 1,3 млн кубометров газа. Общая сумма нанесенного ущерба составила более 1,35 млрд сумов.

Все собранные материалы переданы в правоохранительные органы.