12:49 28 Ноября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB136.69
  • EUR12344.73
  • USD10414.86
Поиск
Манометр на газокомпрессорной станции

В Кашкадарье незаконно использовали газ более чем на 4 млрд сумов

© Sputnik / Стрингер
Происшествия
Получить короткую ссылку
42 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20201128/15495177/V-Kashkadare-nezakonno-ispolzovali-gaz-bolee-chem-na-4-mlrd-sumov.html

Кирпичный цех незаконно использовал почти месячную норму расхода четырех тысяч домохозяйств. Нанесен ущерб в размере свыше 4,3 млрд сумов. 

ТАШКЕНТ, 28 ноя — Sputnik. Сотрудники АО "Худудгазтаъминот" выявили в Мубарекском районе Кашкадарьинской области самовольное подключение частного предприятия к системе газоснабжения и хищение природного газа в крупных объемах, сообщили в пресс-службе ведомства. 

На территории, приспособленной для выпуска жженного кирпича, использовали 12 самодельных газовых горелок, которые были изъяты в качестве вещественных доказательств.

Так, на предприятии самовольно израсходовали газ, предназначенный для нужд населения в зимний период: школ, больниц, жилого фонда, детских садов, домов инвалидов.

Факты хищения газа
Пресс-служба Министерства энергетики Узбекистана
В Каракалпакстане предотвратили факты хищения газа

Общий объем похищенного газа составил более 4,3 млн кубических метров. Это примерно месячная норма расхода четырех тысяч домохозяйств. Нанесен ущерб в размере свыше 4,3 млрд сумов. 

Все материалы по факту хищения переданы в правоохранительные органы для принятия мер в соответствии с законодательством.

В начале сентября во время смотра предприятий Ферганской области, занимающихся выпуском стройматериалов и текстильной продукции, на 15 производственных объектах были установлены нарушения и хищения свыше 1,3 млн кубометров газа. Общая сумма нанесенного ущерба составила более 1,35 млрд сумов.

Все собранные материалы переданы в правоохранительные органы.

 

Теги:
Министерство энергетики, Худудгазтаъминот, хищение, Газ



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Медресе и корабли: работы победителей конкурса "Исторический фотограф года"
"Ракетный сюрприз": США и Румыния устроили стрельбы вблизи Крыма — видео
Как посчитать свою пенсию: простая формула
Как посчитать свою пенсию: простая формула

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться