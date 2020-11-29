В Ташкенте "Малибу" врезался в дерево и загорелся — комментарий ГУВД

ТАШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. ДТП с участием автомобиля "Малибу" произошло на улице Абдулла Кадыри в Ташкенте в ночь на воскресенье, сообщили в Главном управлении внутренних дел (ГУВД) столицы.
За рулем машины сидел 28-летний З. С., также в ней находился 33-летний Н. Ф.
По предварительным данным, водитель не справился с управлением, и авто влетело в дерево. Очевидцы вытащили мужчин из машины и отвезли их в больницу. Пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии.
"Уже после того, как З. С. и Н. Ф. были извлечены из машины, произошло возгорание в моторном отсеке "Малибу", о чем один из свидетелей ДТП сообщил по экстренному номеру 101. Сообщение о пожаре поступило в УЧС по городу Ташкенту в 3.30. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники службы пожарной безопасности, и в 3.54 пожар был полностью потушен", — говорится в публикации.
В настоящее время ГУВД Ташкента ведет дознание по факту ДТП.
В сентябре возле Ботанического сада в Ташкенте столкнулись автомобили Matiz и Spark, в результате чего Matiz загорелся. Водители обеих машин и пассажир Spark получили травмы и были госпитализированы.