В Ташкенте "Малибу" врезался в дерево и загорелся — комментарий ГУВД

По предварительным данным, водитель не справился с управлением. В настоящее время по факту ДТП ведется дознание.

ТАШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. ДТП с участием автомобиля "Малибу" произошло на улице Абдулла Кадыри в Ташкенте в ночь на воскресенье, сообщили в Главном управлении внутренних дел (ГУВД) столицы.

За рулем машины сидел 28-летний З. С., также в ней находился 33-летний Н. Ф.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением, и авто влетело в дерево. Очевидцы вытащили мужчин из машины и отвезли их в больницу. Пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии.

"Уже после того, как З. С. и Н. Ф. были извлечены из машины, произошло возгорание в моторном отсеке "Малибу", о чем один из свидетелей ДТП сообщил по экстренному номеру 101. Сообщение о пожаре поступило в УЧС по городу Ташкенту в 3.30. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники службы пожарной безопасности, и в 3.54 пожар был полностью потушен", — говорится в публикации.

В настоящее время ГУВД Ташкента ведет дознание по факту ДТП.

"Между тем, в Интернете распространяется видео происшествия, автор которого оказался на месте ДТП уже после того, как водитель и пассажир "Малибу" были спасены и доставлены в больницу. Автор видео явно не разобрался в ситуации и, видимо, преследуя цель вызвать неуместный общественный резонанс, выставив правоохранительные органы в негативном свете, обращается к людям в форменной одежде с необоснованными претензиями. При этом в подписи к видео утверждается, якобы люди в форме являются военнослужащими Национальной гвардии Республики Узбекистан. Тогда как на самом деле в объектив камеры мобильного телефона попали охранники расположенного неподалеку парка "Локомотив", — заявили в ведомстве.

В сентябре возле Ботанического сада в Ташкенте столкнулись автомобили Matiz и Spark, в результате чего Matiz загорелся. Водители обеих машин и пассажир Spark получили травмы и были госпитализированы.