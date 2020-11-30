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Сотрудник МЧС

В жилом доме в Ташобласти произошел взрыв газа - есть погибшие

МЧС Узбекистана
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20201130/15500870/V-zhilom-dome-v-Tashoblasti-proizoshel-vzryv-gaza---est-pogibshie.html

По предварительным данным, вспышка газовоздушной смеси произошла из-за нарушения правил эксплуатации природного газа.

ТАШКЕНТ, 30 ноя - Sputnik. В доме в Ташкентской области произошел взрыв газа, погибли два человека, пишет МЧС Узбекистана.

"Инцидент произошел сегодня, в 07.42 в махалле  "Кирарик", что расположена в Янгиюльском районе. По предварительным данным, вспышка газовоздушной смеси произошла из-за нарушения правил эксплуатации природного газа. В результате вспышки обрушилась часть строения. В результате ЧС один житель дома погиб на месте, а второй скончался в больнице", - говорится в сообщении,

Также известно, что еще два жильца этого дома получили различные травмы и находятся в больнице.

В эти минуты на месте происшествия находятся руководители МЧС, хокимиата Ташкентской области и УВД. С помощью сил и средств профильных структур осуществляется процесс устранения последствий ЧС. 

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МЧС убедительно просит соблюдать технику безопасности во время использования газовых и отопительных приборов.

Теги:
взрыв, Происшествие, Ташкентская область, Узбекистан, Узбекистан, газ, Газ



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