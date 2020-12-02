Женщина работает бухгалтером в Сергелийском районном филиале Ипотека-банка, она получила ножевые ранения и была госпитализирована.

ТАШКЕНТ, 2 дек - Sputnik. В Ташкенте мужчины ограбили 39-летнюю сотрудницу Ипотека-банка, сообщают в Следственном комитете.

"Двадцать четвертого ноября в Мирабадском районе двое неизвестных подсели к женщине в автомобиль Nexia-3. После чего они напали на женщину с ножом, отобрали у нее мобильный телефон Redmi-note, 130 тысяч сумов и золотые серьги стоимостью 5 миллионов сумов. Затем мужчины скрылись с места происшествия", - говорится в информации.

Оказалось, что женщина работает бухгалтером в Сергелийском районном филиале Ипотека-банка, она получила ножевые ранения и была госпитализирована.

Следственный департамент В Ташкенте на сотрудницу "Ипотека-банка" совершено нападение - фото

В итоге правоохранители все-таки задержали двух мужчин. В ходе следствия было установлено, что грабители продали золотые серьги на рынке "Куйлюк" за 700 тысяч сумов. Серьги были изъяты в качестве вещественного доказательства.

Следственный департамент В Ташкенте на сотрудницу "Ипотека-банка" совершено нападение - фото

По вышеуказанному факту возбуждено уголовное дело.