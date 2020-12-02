В ДТП в Екатеринбурге погибли граждане Узбекистана

Пятеро узбекистанцев госпитализированы в 9-ю детскую и 23-ю больницы Екатеринбурга, водитель автомобиля и мать погибшего ребенка находятся в крайне тяжелом состоянии.

ТАШКЕНТ, 2 дек - Sputnik. Все погибшие и пострадавшие в ДТП, произошедшем накануне в Екатеринбурге, - граждане Узбекистана, двое были госпитализированы в крайне тяжелом состоянии, сообщает информационное агентство "Дунё".

"По информации генерального консульства Узбекистана в Екатеринбурге, в результате аварии погибли граждане Узбекистана: 27-летняя женщина и пятилетний ребенок", - говорится в сообщении.

Ранее управление ГИБДД по Свердловской области сообщало, два человека погибли и пятеро получили травмы после того, как Volkswagen Polo съехал с Кольцовского тракта в Екатеринбурге и опрокинулся.

Пятеро узбекистанцев госпитализированы в 9-ю детскую и 23-ю больницы Екатеринбурга, водитель автомобиля и мать погибшего ребенка находятся в крайне тяжелом состоянии.

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