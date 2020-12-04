На перевале Камчик перевернулся грузовик с пропаном - видео

Водитель вез в Фергану 24-тонную ёмкость с пропаном. В какой-то момент он потерял управление, в результате чего грузовик с прицепом повалился на бок.

ТАШКЕНТ, 4 дек - Sputnik. На перевале Камчик перевернулся грузовик с пропаном, сообщают в МЧС Узбекистана.

"ДТП произошло ранним утром 4 декабря на 196-м км международной автодороги Ташкент – Ош. Водитель автомобиля "Ман" вез в Фергану 24-тонную ёмкость с пропаном. На вышеуказанном участке дороги он потерял управление, в результате чего грузовик с прицепом повалился на бок", - говорится в информации.

В течение десяти минут на место прибыли спасательные отряды специального поискового, пожарно–спасательного Управления "Камчик" МЧС.

Из-за деформации кабины грузовика нога водителя оказалась зажатой. В считанные секунды с помощью специальных инструментов хозяин авто был благополучно вызволен из салона и доставлен в больницу. Он находится в хорошем самочувствии.

После под руководством сотрудников МЧС и Службы безопасности дорожного движения грузовик был эвакуирован на станцию технического обслуживания.