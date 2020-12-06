В Ташкенте от взрыва пиротехники серьезно пострадал ребенок

Несмотря усилия сотрудников внутренних дел по недопущению распространения контрабандной пиротехники, случаи ее использования с приближением новогодних праздников заметно участились.

ТАШКЕНТ, 6 дек — Sputnik. В Юнусабадском районе столицы произошел несчастный случай. Вечером 3 декабря 10-летний мальчик играл с друзьями во дворе своего дома с пиротехническими изделиями. От разрыва ребенок получил химический ожог глаз, сообщает пресс-служба ГУВД.

Несмотря усилия сотрудников внутренних дел по недопущению распространения контрабандной пиротехники, случаи ее использования с приближением новогодних праздников заметно участились.

"Уважаемые родители, не позволяйте детям играть с пиротехникой, это опасно для их здоровья и жизни", — обратились в ГУВД к жителям Ташкента.

В конце ноября сотрудники правоохранительных органов в столице предотвратили незаконный оборот пиротехники на общую сумму порядка 15 млн сумов.

По выявленным фактам возбуждены уголовные дела.

Для справки: в Узбекистане действует законодательная норма, в соответствии с которой ввоз, производство, перевозка, хранение, реализация и использование пиротехнических средств на территории республики запрещаются.