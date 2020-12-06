14:42 06 Декабря 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB137.48
  • EUR12473.23
  • USD10427.38
Поиск
More than 20 injured in fireworks mishaps in Moscow on New Year's

В Ташкенте от взрыва пиротехники серьезно пострадал ребенок

Ruslan Krivobok
Происшествия
Получить короткую ссылку
77 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20201206/15544667/V-Tashkente-ot-vzryva-pirotekhniki-serezno-postradal-rebenok.html

Несмотря усилия сотрудников внутренних дел по недопущению распространения контрабандной пиротехники, случаи ее использования с приближением новогодних праздников заметно участились.

ТАШКЕНТ, 6 дек — Sputnik. В Юнусабадском районе столицы произошел несчастный случай. Вечером 3 декабря 10-летний мальчик играл с друзьями во дворе своего дома с пиротехническими изделиями. От разрыва ребенок получил химический ожог глаз, сообщает пресс-служба ГУВД.

Несмотря усилия сотрудников внутренних дел по недопущению распространения контрабандной пиротехники, случаи ее использования с приближением новогодних праздников заметно участились.

"Уважаемые родители, не позволяйте детям играть с пиротехникой, это опасно для их здоровья и жизни", — обратились в ГУВД к жителям Ташкента.

В конце ноября сотрудники правоохранительных органов в столице предотвратили незаконный оборот пиротехники на общую сумму порядка 15 млн сумов.

© Sputnik / Николай Хижняк
В Хорезмской области изъята из оборота крупная партия пиротехники

По выявленным фактам возбуждены уголовные дела.

Для справки: в Узбекистане действует законодательная норма, в соответствии с которой ввоз, производство, перевозка, хранение, реализация и использование пиротехнических средств на территории республики запрещаются.

Теги:
Происшествие, ребенок, ожог, пиротехника



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Белые медведи на Чукотке
Как живется белым медведям на Чукотке: удивительные снимки исчезающей Арктики
Сербия получила первую партию российской вакцины “Спутник V” - видео
В Сербию прибыла первая партия российской вакцины "Спутник V"
Ташкентский металлургический завод - как он создавался
Металлургия с нового листа: как и кем создавался ТМЗ

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться