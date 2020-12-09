"Били ногами": сотрудницы двух салонов красоты в Сурхандарье устроили драку

ТАШКЕНТ, 9 дек - Sputnik. В Сурхандарье сотрудницы салонов красоты устроили массовую драку, сообщает Следственный департамент.
"9 ноября в 11:00 часов сотрудницы салона красоты "Шадози", расположенного около Центрального рынка Кизирик, в результате ссоры с сотрудницами рядом расположенного салона красоты "Диана", стали избивать друг друга руками и ногами", - говорится в сообщении.
В результате драки несколько девушек получили телесные повреждения различного характера.
По данному факту Следственной группой при ОВД Кизирикского района в отношении них возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 2 ст. 277 (хулиганство) Уголовного кодекса Республики Узбекистан.
В настоящее время по уголовному делу ведутся следственные действия.