"Били ногами": сотрудницы двух салонов красоты в Сурхандарье устроили драку

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Коронавирус в Узбекистане: главное на 9 декабря В Ташкенте закрываются еще распределительные центры для больных ковидом, а Кыргызстан возобновляет автобусные маршруты с Узбекистаном. Главное за день - в нашем обзоре. 638

В мире животных и людей: найдут ли в Узбекистане управу на живодеров В вопросе защиты животных в Узбекистане наметились существенные подвижки. Генпрокуратура инициировала законопроект, предлагающий уголовное наказание за истязание животных. К тому же в республике учащаются случаи привлечения живодеров к ответственности. 9