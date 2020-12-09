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Салон красоты для женщин-мусульманок

"Били ногами": сотрудницы двух салонов красоты в Сурхандарье устроили драку

Helayne Seidman
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20201209/15570187/Bili-nogami-sotrudnitsy-dvukh-salonov-krasoty-v-Surkhandare-ustroili-draku.html

В результате драки несколько девушек получили телесные повреждения различного характера. В отношении них возбуждено уголовное дело.

ТАШКЕНТ, 9 дек - Sputnik. В Сурхандарье сотрудницы салонов красоты устроили массовую драку, сообщает Следственный департамент.

"9 ноября в 11:00 часов сотрудницы салона красоты "Шадози", расположенного около Центрального рынка Кизирик, в результате ссоры с сотрудницами рядом расположенного салона красоты "Диана", стали избивать друг друга руками и ногами", - говорится в сообщении.

В результате драки несколько девушек получили телесные повреждения различного характера.

Били ногами: сотрудницы двух салонов красоты в Сурхандарье устроили драку
Следственный департамент
"Били ногами": сотрудницы двух салонов красоты в Сурхандарье устроили драку

По данному факту Следственной группой при ОВД Кизирикского района в отношении них возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 2 ст. 277 (хулиганство) Уголовного кодекса Республики Узбекистан.

В настоящее время по уголовному делу ведутся следственные действия.

Теги:
Происшествие, девушки, девушки, девушка, салон красоты для женщин, женщина, массовая драка, драка, Узбекистан, Узбекистан, Сурхандарьинская область



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