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Тушение пожара

В Андижане в жилом доме прогремел взрыв

© Sputnik / Наталья Горшкова
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20201210/15574789/V-Andizhane-v-zhilom-dome-progremel-vzryv.html

По информации СМИ, пожар возник из-за того, что домовладелец включил лампу в комнате, где скопился газ.

ТАШКЕНТ, 10 дек - Sputnik. В Андижане в многоэтажном жилом доме произошел взрыв газа, госпитализированы три человека, сообщают в МЧС.

"Девятого декабря около 01.00 в дежурную часть управления по чрезвычайным ситуациям Андижанской области поступила информация о пожаре в доме 24А в массиве Кушарик в Андижане. Пожарные прибыли в 01.07. В 01.10 место тушения пожара было оцеплено, а в 01.16 пожар был полностью потушен. Основной причиной возгорания стало скопление природного газа в помещении", - говорится в информации.

По данным СМИ, пожар возник из-за того, что домовладелец включил лампу в комнате, где скопился газ.

 

Теги:
Происшествие, Узбекистан, Узбекистан, Андижан, тушение пожара, пожарные, пожар



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