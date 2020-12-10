В Андижане в жилом доме прогремел взрыв

По информации СМИ, пожар возник из-за того, что домовладелец включил лампу в комнате, где скопился газ.

ТАШКЕНТ, 10 дек - Sputnik. В Андижане в многоэтажном жилом доме произошел взрыв газа, госпитализированы три человека, сообщают в МЧС.

"Девятого декабря около 01.00 в дежурную часть управления по чрезвычайным ситуациям Андижанской области поступила информация о пожаре в доме 24А в массиве Кушарик в Андижане. Пожарные прибыли в 01.07. В 01.10 место тушения пожара было оцеплено, а в 01.16 пожар был полностью потушен. Основной причиной возгорания стало скопление природного газа в помещении", - говорится в информации.

По данным СМИ, пожар возник из-за того, что домовладелец включил лампу в комнате, где скопился газ.