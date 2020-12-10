22:48 10 Декабря 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB141.05
  • EUR12657.00
  • USD10443.07
Поиск
Срочно:

Вся семья и их гости скончались от отравления угарным газом в Каракалпакстане

XS
Происшествия
Получить короткую ссылку
62 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20201210/15576251/Vsya-semya-i-ikh-gosti-skonchalis-ot-otravleniya-ugarnym-gazom-v-Karakalpakstane.html

Известно, что газ распространился от установленной в доме обогревательной печи. Подробности - в нашем материале.

ТАШКЕНТ, 10 дек - Sputnik. В Каракалпакстане в результате отравления угарным газом скончалась целая семья и их гости, сообщает пресс-служба прокуратуры.

"9 декабря примерно в 17:00 в махалле "Саманкол" Ходжейлийского района Каракалпакстана от отравления угарным газом скончались супруги Г. Ю. и А. Р., их дети Х. Э. (2009 г. р.) и Х. А. (2013 г. р.), а также гостившие у них К. А. и Х. А", - говорится в сообщении.

Известно, что газ распространился от установленной в доме обогревательной печи.

В Фергане два человека погибли от отравления угарным газом >>

Районная прокуратура ведёт доследственную проверку по факту происшествия. Расследование взято на контроль прокуратуры Каракалпакстана.

Теги:
смерть, Происшествие, Каракалпакстан, Узбекистан, Узбекистан, угарный газ



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Ковид-гамбургер и собаки в масках: самые яркие фото в период пандемии
Мода на трансгендерность: как Запад оказался во власти новой эпидемии
Трансгендерность: Запад оказался во власти новой эпидемии или новой моды?
Свободные экономические зоны в Узбекистане - как они работают и сколько зарабатывают
СЭЗ в Узбекистане: что производят и сколько зарабатывают

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться