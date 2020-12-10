Вся семья и их гости скончались от отравления угарным газом в Каракалпакстане

Известно, что газ распространился от установленной в доме обогревательной печи. Подробности - в нашем материале.

ТАШКЕНТ, 10 дек - Sputnik. В Каракалпакстане в результате отравления угарным газом скончалась целая семья и их гости, сообщает пресс-служба прокуратуры.

"9 декабря примерно в 17:00 в махалле "Саманкол" Ходжейлийского района Каракалпакстана от отравления угарным газом скончались супруги Г. Ю. и А. Р., их дети Х. Э. (2009 г. р.) и Х. А. (2013 г. р.), а также гостившие у них К. А. и Х. А", - говорится в сообщении.

Известно, что газ распространился от установленной в доме обогревательной печи.

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Районная прокуратура ведёт доследственную проверку по факту происшествия. Расследование взято на контроль прокуратуры Каракалпакстана.