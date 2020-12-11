Браконьеры истребили за год около 13 тысяч животных Навоийской области

ТАШКЕНТ, 11 дек — Sputnik. В Навоийской области выявлены многочисленные факты незаконной охоты на животных, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.
Согласно приведенным данным, в регионе сверх выделенной для охотников квоты на сезон 2019/2020 года было дополнительно истреблено 13 тысяч животных различных видов (кроликов, гусей, уток и других).
Сотрудники Навоийского областного управления экологии и охраны окружающей среды приняли соответствующие административные меры против браконьеров по 1 707 случаям в охотничьем сезоне 2019 года. По предварительным подсчетам, государству был нанесен ущерб в размере почти 2 млрд сумов.
По выявленным фактам возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса, ведется следствие.
В мае прошлого года в Ташкентской области были задержаны несколько браконьеров. Они ловили рыбу с помощью запрещенного прибора — электроудочки. Тогда, по данным Генпрокуратуры, браконьеры нанесли природе ущерб в очень крупном размере — на 281,5 миллиона сумов.