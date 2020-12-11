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Охотничье ружье. Иллюстративное фото

Браконьеры истребили за год около 13 тысяч животных Навоийской области

© CC0 / Unsplash / Jp Valery
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20201211/15579258/Brakonery-istrebili-za-god-okolo-13-tysyach-zhivotnykh-Navoiyskoy-oblasti.html

В охотничьем сезоне 2019 года было выявлено 1 707 случаев незаконной охоты. По предварительным подсчетам, государству был нанесен ущерб в размере почти 2 млрд сумов.

ТАШКЕНТ, 11 дек — Sputnik. В Навоийской области выявлены многочисленные факты незаконной охоты на животных, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.

Согласно приведенным данным, в регионе сверх выделенной для охотников квоты на сезон 2019/2020 года было дополнительно истреблено 13 тысяч животных различных видов (кроликов, гусей, уток и других).

Сотрудники Навоийского областного управления экологии и охраны окружающей среды приняли соответствующие административные меры против браконьеров по 1 707 случаям в охотничьем сезоне 2019 года. По предварительным подсчетам, государству был нанесен ущерб в размере почти 2 млрд сумов.

© Sputnik / Максим Богодвид
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По выявленным фактам возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса, ведется следствие.

В мае прошлого года в Ташкентской области были задержаны несколько браконьеров. Они ловили рыбу с помощью запрещенного прибора — электроудочки. Тогда, по данным Генпрокуратуры, браконьеры нанесли природе ущерб в очень крупном размере — на 281,5 миллиона сумов.

Теги:
Навоийская область, Узбекистан, Госкомэкологии, борьба с браконьерством, браконьеры



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