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Пожарный тушит огонь

В Tashkent City вспыхнул пожар — видео

© Sputnik / Кейтлин Оукс
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20201212/15589133/V-Tashkent-City-vspykhnul-pozhar--video.html

На стройплощадке жилкомплекса "Ташкент Сити" в субботу днем произошел пожар. Сотрудникам МЧС удалось быстро ликвидировать возгорание, обошлось без пострадавших

ТАШКЕНТ, 12 дек — Sputnik.  На территории строящегося комплекса Tashkent City в субботу днем произошел пожар. По данным МЧС республики, площадь возгорания составила 60 квадратных метров.

Пользователи социальных сетей выложили фото и видео с места ЧП, где стройплощадку будущего жилкомплекса заволокло густым дымом.

По данным пресс-службы Министерства по чрезвычайным ситуациям, сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 14:53. В подвале строящегося здания лота №6 вспыхнули хранившиеся там строительные материалы.

Спасатели прибыли на место ЧП уже через две минуты, а на ликвидацию последствий ЧП потребовалось около 15 минут. По данным ведомства, в результате происшествия жертв и пострадавших нет.

Причиной пожара стало неосторожное обращение с легковоспламеняющимися изоляционными материалами. Близлежащие объекты в результате ЧП не пострадали, уточнили в МЧС.




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