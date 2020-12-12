В Tashkent City вспыхнул пожар — видео

На стройплощадке жилкомплекса "Ташкент Сити" в субботу днем произошел пожар. Сотрудникам МЧС удалось быстро ликвидировать возгорание, обошлось без пострадавших

ТАШКЕНТ, 12 дек — Sputnik. На территории строящегося комплекса Tashkent City в субботу днем произошел пожар. По данным МЧС республики, площадь возгорания составила 60 квадратных метров.

Пользователи социальных сетей выложили фото и видео с места ЧП, где стройплощадку будущего жилкомплекса заволокло густым дымом.

По данным пресс-службы Министерства по чрезвычайным ситуациям, сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 14:53. В подвале строящегося здания лота №6 вспыхнули хранившиеся там строительные материалы.

Спасатели прибыли на место ЧП уже через две минуты, а на ликвидацию последствий ЧП потребовалось около 15 минут. По данным ведомства, в результате происшествия жертв и пострадавших нет.

Причиной пожара стало неосторожное обращение с легковоспламеняющимися изоляционными материалами. Близлежащие объекты в результате ЧП не пострадали, уточнили в МЧС.