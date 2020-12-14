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На перевале Камчик в ДТП попали 13 автомобилей

За ночь на перевале Камчик из-за гололеда в ДТП попали 13 автомобилей

Пресс-служба МЧС Узбекистана
Происшествия
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Потеряли управление на трассе сразу 13 автомобилей за одну ночь. Ни в одном из ДТП пострадавших не было.

ТАШКЕНТ, 14 дек — Sputnik. В ночь с 13 на 14 декабря на перевале Камчик из-за гололеда в ДТП попали сразу 13 автомобилей, сообщили в пресс-службе МЧС Узбекистана.

На перевале Камчик в ДТП попали 13 автомобилей
Пресс-служба МЧС Узбекистана
На перевале Камчик в ДТП попали 13 автомобилей

На 258-м, 259-м и 265-м км автодороги А-373 "Ташкент-Ош" произошло сразу три дорожно-транспортных инцидента из-за обледенелой дороги.

Перевал Камчик
МЧС Узбекистана
Метель и гололед парализовали движение на перевале "Камчик" — видео

На место происшествия в скором порядке прибыли сотрудники специального поисково-пожарно-спасательного управления МЧС "Камчик" и других профильных организаций. Последствия аварии были ликвидированы.

В результате ДТП пострадавших нет.

МЧС призывает водителей соблюдать все меры предосторожности, не терять бдительность при движении в районе перевала во избежание дорожно-транспортных происшествий.

Теги:
МЧС Узбекистана, Камчик, ДТП



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