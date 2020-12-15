В Турции зарезали узбекистанца, сделавшего замечание попрошайке, — видео ЧП

ТАШКЕНТ, 15 дек — Sputnik. В Стамбуле словесная перепалка между гражданином Узбекистана и местным попрошайкой закончилась трагедией.

Об инциденте написало турецкое издание Hürriyet.

Накануне 27-летний Бедир Г., который зарабатывал на жизнь попрошайничеством у местных торговцев, пришел в винный магазин, чтобы купить спиртное.

В этот момент в магазине находился 31-летний выходец из Узбекистана Бурханджан Ольчинов. Мужчина работал там курьером.

Узбекистанец упрекнул попрошайку в том, что тот просит деньги вместо того, чтобы их заработать.

"Я нахожусь за границей, но при этом я работаю. Тебе не стыдно попрошайничать? Иди работай", — с такими словами Ольчинов обратился к бродяге.

Замечание переросло в словесную перепалку, а потом в драку.

Внезапно местный попрошайка достал нож и ранил узбекистанца в грудь.

Пострадавшего доставили в больницу, однако спасти его не удалось. Полиция задержала нападавшего через несколько часов после происшествия.