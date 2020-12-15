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Нож в руке мужчины

В Турции зарезали узбекистанца, сделавшего замечание попрошайке, — видео ЧП

© Sputnik / Кирилл Каллиников
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20201215/15600995/V-Turtsii-zarezali-uzbekistantsa-sdelavshego-zamechanie-poproshayke--video-ChP.html

Инцидент произошел накануне в махалле "Файзулла" стамбульского района Малтепе. Момент убийства сняла камера видеонаблюдения.

ТАШКЕНТ, 15 дек — Sputnik. В Стамбуле словесная перепалка между гражданином Узбекистана и местным попрошайкой закончилась трагедией.

Knife
© Flickr / Mr Korn Flakes
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Об инциденте написало турецкое издание Hürriyet.

Накануне 27-летний Бедир Г., который зарабатывал на жизнь попрошайничеством у местных торговцев, пришел в винный магазин, чтобы купить спиртное.

В этот момент в магазине находился 31-летний выходец из Узбекистана Бурханджан Ольчинов. Мужчина работал там курьером. 

Узбекистанец упрекнул попрошайку в том, что тот просит деньги вместо того, чтобы их заработать.

"Я нахожусь за границей, но при этом я работаю. Тебе не стыдно попрошайничать? Иди работай", — с такими словами Ольчинов обратился к бродяге. 

Замечание переросло в словесную перепалку, а потом в драку. 

Внезапно местный попрошайка достал нож и ранил узбекистанца в грудь. 

Пострадавшего доставили в больницу, однако спасти его не удалось. Полиция задержала нападавшего через несколько часов после происшествия.

 

Теги:
Убийство, узбекистанец, магазин, Стамбул, Турция



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