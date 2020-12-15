18:21 15 Декабря 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB143.45
  • EUR12671.88
  • USD10463.12
Поиск
Драка

В Сырдарье посетители кафе избили сотрудника ОВД и сломали ему телефон

Sputnik / Табылды Кадырбеков
Происшествия
Получить короткую ссылку
97 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20201215/15605063/V-Syrdare-posetiteli-kafe-izbili-sotrudnika-OVD-i-slomali-emu-telefon.html

Посетители кафе вместе с хозяином избили сотрудника ОВД. Один из них также взял телефон инспектора и сломал его, бросив на землю.

ТАШКЕНТ, 15 дек -  Sputnik. В Сырдарье двое пьяных мужчин избили сотрудника ОВД, сообщает пресс-служба МВД.

"Двадцать девятого ноября около 01.00 ночи в дежурную часть ОВД №3 ФМБ ОВД города Гулистана поступило сообщение о том, что в кафе "Сафина", расположенном на улице Ташкентского йули в махалле "Бахор" города Гулистана, произошла драка", - говорится в информации.

Оказалось, что сотрудник милиции прибыл на место, где в это время хозяин кафе распивал алкоголь с тремя гражданами. Работник органов сфотографировал помещение и попросил граждан пройти в пункт ОВД №3 для оформления соответствующего протокола. 

Драка между сотрудниками ОВД и продавцами: чем закончился конфликт — видео >>

В этом время к нему подошел посетитель кафе, который находился в состоянии алкогольного опьянения, и вместе с хозяином кафе они начали избивать сотрудника. Один из них также взял телефон инспектора и сломал его, бросив на землю.

По данному факту прокуратурой Гулистана проводится доследственная проверка, а в отношении хозяина заведения возбуждено уголовное дело.

Теги:
драка, Происшествие, Узбекистан, Узбекистан, Сырдарья



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Агентство информации и массовых коммуникаций
Лед и пламя: как Ташкент готовят к Новому году - фотолента
Миротворцы из РФ помогли Азербайджану и Армении обменяться пленными — видео
Свободные экономические зоны в Узбекистане - как они работают и сколько зарабатывают
СЭЗ в Узбекистане: что производят и сколько зарабатывают

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться