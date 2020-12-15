В Сырдарье посетители кафе избили сотрудника ОВД и сломали ему телефон

Посетители кафе вместе с хозяином избили сотрудника ОВД. Один из них также взял телефон инспектора и сломал его, бросив на землю.

ТАШКЕНТ, 15 дек - Sputnik. В Сырдарье двое пьяных мужчин избили сотрудника ОВД, сообщает пресс-служба МВД.

"Двадцать девятого ноября около 01.00 ночи в дежурную часть ОВД №3 ФМБ ОВД города Гулистана поступило сообщение о том, что в кафе "Сафина", расположенном на улице Ташкентского йули в махалле "Бахор" города Гулистана, произошла драка", - говорится в информации.

Оказалось, что сотрудник милиции прибыл на место, где в это время хозяин кафе распивал алкоголь с тремя гражданами. Работник органов сфотографировал помещение и попросил граждан пройти в пункт ОВД №3 для оформления соответствующего протокола.

Драка между сотрудниками ОВД и продавцами: чем закончился конфликт — видео >>

В этом время к нему подошел посетитель кафе, который находился в состоянии алкогольного опьянения, и вместе с хозяином кафе они начали избивать сотрудника. Один из них также взял телефон инспектора и сломал его, бросив на землю.

По данному факту прокуратурой Гулистана проводится доследственная проверка, а в отношении хозяина заведения возбуждено уголовное дело.