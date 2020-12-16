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Ссора двух узбекистанцев в Стамбуле закончилась гибелью

ГУВД
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20201216/15613834/Ssora-dvukh-uzbekistantsev-v-Stambule-zakonchilas-gibelyu.html

По подозрению в преступлении уже задержан гражданин Узбекистана Д.Х., 1993г.р., и по данному факту возбуждено уголовное дело.

ТАШКЕНТ, 16 дек - Sputnik. В результате ссоры в Стамбуле был снова убит узбекистанец, сообщает МИД республики.

"По информации Генерального консульства Узбекистана в Стамбуле (Турция), 12 декабря 2020 года в районе Чаталджа в результате возникшей ссоры был ранен и скончался гражданин Узбекистана Х.Х., 1986г.р", - говорится в сообщении.

По подозрению в преступлении уже задержан гражданин Узбекистана Д.Х., 1993г.р., и по данному факту возбуждено уголовное дело.

Генконсульство взяло данную ситуацию на контроль, оказывает консульско-правовую помощь родственникам погибшего, поддерживает контакт с правоохранительными органами. Отправка тела покойного на Родину запланирована на 16 декабря.

Нож в руке мужчины
© Sputnik / Кирилл Каллиников
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Консульско-правовой департамент выражает соболезнования родным и близким покойного и напоминает, что граждане Узбекистана, находящиеся на территории Турции, Болгарии, Румынии, могут в необходимых случаях обратиться в Генеральное консульство нашей страны в Стамбуле по телефонам: +90 212-323-20-36, +90 212-323-20-37.

Напомним, 15 декабря стало известно, что в Стамбуле словесная перепалка между гражданином Узбекистана и местным попрошайкой закончилась трагедией.

Узбекистанец упрекнул попрошайку в том, что тот просит деньги вместо того, чтобы их заработать. На что попрошайка зарезал уроженца Узбекистана.

Теги:
Происшествие, смерть, узбекистанец, Узбекистанцы, Узбекистан, Узбекистан, Стамбул, Турция, Турция



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