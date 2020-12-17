Чиновник из Ташкента попался на взятке

СГБ и департамент при Генпрокуратуре задержали столичного чиновника с поличным при получении 35 тысяч долларов.

ТАШКЕНТ, 17 дек - Sputnik. Чиновник из Ташкента был задержан при даче взятки в 35 тысяч долларов, сообщает "Узбекистан 24".

"Должностное лицо, работающее в одном из районных хокимиятов Ташкента, обещал оформить руководителю ООО зарегистрированному в Навоийской области 16 соток земли в Ташкенте с вынесением соответствующего решения городского хокимията. Чиновник потребовал 352 тысячи долларов", - говорится в информации.

СГБ и департамент при Генпрокуратуре задержали его с поличным при получении 35 тысяч долларов.

Также был задержан сотрудник одного из районных хокимиятов Ташкентской области при получении 4,5 тысячи долларов из 15 тысяч требуемых у местного жителя за оказание содействия при выделении 15 соток земли.

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По данным делам возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса, следствие принимает меры по выявление других лиц причастных к этим делам.