В Ташкенте на пешеходном переходе сбили девушку

ТАШКЕНТ, 17 дек - Sputnik. В Ташкенте водитель Nexia сбил девушку на пешеходном переходе, сообщает ГУВД.
"17 декабря 2020 года примерно в 10:15 часов на ул. Нукус в Мирабадском районе 27-летний Аброржон Р., на основании доверенности управляя автомобилем марки Nexia, совершил наезд на пешехода, 18-летнюю Даяну М., переходящую дорогу по пешеходному переходу", - говорится в сообщении.
Обстоятельства происшествия изучаются.
В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения легкой степени, ей была оказана медицинская помощь.
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ГУВД обратилось к жителям столицы относится ответственно к соблюдению правил дорожного движения, что позволит минимизировать риск попадания в аварийные ситуации.