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Пешеходный переход в Ташкенте

В Ташкенте на пешеходном переходе сбили девушку

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20201217/15622569/V-Tashkente-na-peshekhodnom-perekhode-sbili-devushku.html

В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения легкой степени, ей была оказана медицинская помощь.

ТАШКЕНТ, 17 дек - Sputnik. В Ташкенте водитель Nexia сбил девушку на пешеходном переходе, сообщает ГУВД.

"17 декабря 2020 года примерно в 10:15 часов на ул. Нукус в Мирабадском районе 27-летний Аброржон Р., на основании доверенности управляя автомобилем марки Nexia, совершил наезд на пешехода, 18-летнюю Даяну М., переходящую дорогу по пешеходному переходу", - говорится в сообщении.

Обстоятельства происшествия изучаются.

В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения легкой степени, ей была оказана медицинская помощь.

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ГУВД обратилось к жителям столицы относится ответственно к соблюдению правил дорожного движения, что  позволит минимизировать риск попадания в аварийные ситуации.

Теги:
водитель, водители, авария, ДТП, Узбекистан, Узбекистан, Ташкент, Ташкент



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