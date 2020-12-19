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Скорая помощь, архивное фото

В Карши 13 детей отравились угарным газом — трое из них в тяжелом состоянии

© sputnik Стас Этвеш
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20201219/15632382/V-Karshi-13-detey-otravilis-ugarnym-gazom--troe-iz-nikh-v-tyazhelom-sostoyanii.html

Самому младшему из пострадавших — 11 лет, а самому старшему — 14. Причиной отравления мог стать неисправный газовый отопительный котел в общежитии частного учебного центра.

ТАШКЕНТ, 19 дек — Sputnik. В Карши тринадцать учащихся частного учебного центра были госпитализированы с отравлением угарным газом.

Состояние троих из них оценивается как тяжелое, проинформировали в управлении здравоохранения Кашкадарьинской области.

"Трое из пострадавших были госпитализированы в тяжелом состоянии, пятеро – с осложнениями средней тяжести, остальные получили амбулаторную помощь", — говорится в сообщении облздрава.

Подростков доставили в Кашкадарьинский филиал Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи сегодня, 19 декабря, в 6.50. 

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Всем пострадавшим от 11 до 14 лет.

По предварительной версии, причиной отравления мог стать неисправный газовый отопительный котел в общежитии частного учебного центра, где проживали подростки. 

После оказания медпомощи состояние всех подростков улучшилось.

Теги:
угарный газ, отравление газом, дети, госпитализация



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