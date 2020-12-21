СМИ: певец Жасур Умиров заключен под стражу

В соответствии с решением суда от 21 декабря, в отношении обвиняемого была применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

ТАШКЕНТ, 21 дек - Sputnik. Известный в Узбекистане певец Жасур Умиров обвинен в изнасиловании несовершеннолетней, сообщают местные СМИ.

"В соответствии с решением суда от 21 декабря, в отношении обвиняемого была применена мера пресечения в виде заключения под стражу", - заявили в пресс-службе Самаркандской областной прокуратуры.

Напомним, 18 декабря прокурор области Равшан Машарипов заявил, что дело взято под контроль прокуратуры и в ближайшее время будет принято законное решение.

В начале сентября стало известно, что Жасур Умиров подозревается в изнасиловании 16-летней учащейся первого курса лицея Ш. в Самаркандской области. По информации узбекских СМИ, артист познакомился с девушкой через ее подругу, пригласил в дом, напоил алкоголем и вступил в половой контакт.

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В сентябре певец сам прокомментировал свое отношение к этому делу: "Моя вина в том, что я оказался за одним столом с такими испорченными людьми. Только теперь я осознал катастрофу клеветы, — заявил певец в своем Instagram.