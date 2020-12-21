21:11 21 Декабря 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB143.45
  • EUR12671.88
  • USD10463.12
Поиск
Жасур Умиров

СМИ: певец Жасур Умиров заключен под стражу

YouTube
Происшествия
Получить короткую ссылку
218 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20201221/15647601/SMI-pevets-Zhasur-Umirov-zaklyuchen-pod-strazhu.html

В соответствии с решением суда от 21 декабря, в отношении обвиняемого была применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

ТАШКЕНТ, 21 дек - Sputnik. Известный в Узбекистане певец Жасур Умиров обвинен в изнасиловании несовершеннолетней, сообщают местные СМИ.

"В соответствии с решением суда от 21 декабря, в отношении обвиняемого была применена мера пресечения в виде заключения под стражу", - заявили в пресс-службе Самаркандской областной прокуратуры.

Напомним, 18 декабря прокурор области Равшан Машарипов заявил, что дело взято под контроль прокуратуры и в ближайшее время будет принято законное решение.

В начале сентября стало известно, что Жасур Умиров подозревается в изнасиловании 16-летней учащейся первого курса лицея Ш. в Самаркандской области. По информации узбекских СМИ, артист познакомился с девушкой через ее подругу, пригласил в дом, напоил алкоголем и вступил в половой контакт.

Как живут артисты: журналистка ворвалась в дом Жасура Умирова - видео >>

В сентябре певец сам прокомментировал свое отношение к этому делу: "Моя вина в том, что я оказался за одним столом с такими испорченными людьми. Только теперь я осознал катастрофу клеветы, — заявил певец в своем Instagram.

Теги:
знаменитости, Изнасилование, Происшествие, Узбекистан, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Как живет Ухань спустя год после возникновения COVID-19 — фотолента
Сотрудник конвойной службы Управления по конвоированию УФСИН России
С вещами на вылет: РФ этапировала на родину 56 осужденных узбекистанцев
Смартфон Узбекистан
O'zbekiston на связи: на что способен отечественный смартфон

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться