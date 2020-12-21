У главного входа рынка между двумя людьми произошла ссора, в ходе которой один нанес другому ножевые ранения в области спины и правой щеки.

ТАШКЕНТ, 21 дек - Sputnik. На рынке "Малика" в Ташкенте произошла поножовщина, во время которой пострадал один человек, сообщает Следственный департамент.

"Инцидент случился 8 декабря примерно в 13:40 на территории торгового комплекса "Малика" в Шайхантахурском районе Ташкента. У главного входа рынка между 21-летним Саидахмадом Х. и 27-летним Рустамом М. произошла ссора, в ходе которой С. Х. нанес оппоненту ножевые ранения в области спины и правой щеки", - говорится в сообщении.

Известно, что Р. М. получил телесные повреждения средней тяжести.

Следственный департамент Поножовщина на рынке "Малика" в Ташкенте - подробности

По данному факту следственный отдел УКД ОВД Шайхантахурского раойна возбудил уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 277 (хулиганство) Уголовного кодекса. Ведется следствие.