14:09 22 Декабря 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB142.82
  • EUR12835.61
  • USD10473.77
Поиск
Драка

Пьяная драка в Зарафшане: тело мужчины нашли у рощи

ГУВД
Происшествия
Получить короткую ссылку
43 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20201222/15650024/Pyanaya-draka-v-Zarafshane-telo-muzhchiny-nashli-u-roschi.html

Все случилось из-за пьяной ссоры: Серикбол К. руками и ногами нанес Маннону К. телесные повреждения, которые в последующем привели к его гибели.

ТАШКЕНТ, 22 дек - Sputnik. В Зарафшане было найдено тело мужчины без видимых повреждений, сообщают в Следственном департаменте.

"Тринадцатого декабря 2020 года в 10.00 около рощи, расположенной около дома №1 1-го микрорайона города Зарафшана, был обнаружен труп 45-летнего Маннона К. без каких-либо видимых телесных повреждения", - говорится в информации. 

На основании судебно-медицинской экспертизы было установлено, что на теле мужчины имеются телесные повреждения в виде закрытой травмы грудной и брюшной полости, что и привело его к смерти.

По данному факту Следственным отделением при УВД города Зарафшана в отношении неизвестного лица было возбужденно уголовное дело по п. "д" ч. 3 ст. 104 ("Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего") Уголовного кодекса Республики Узбекистан.

Опись контрафактного алкоголя
Sputnik / Владимир Астапкович
В Самаркандской области пьяные посиделки супругов закончились убийством

В ходе проведенных следственных действий было установлено, что данное преступление совершил 41-летний уроженец Томди Серикбол К.

Все случилось из-за пьяной ссоры: Серикбол К. руками и ногами нанес Маннону К. телесные повреждения, которые в последующем привели к его гибели.      

На текущий момент Серкобил С. привлечен по данному уголовному делу в качестве обвиняемого и в отношении его избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следствие продолжается.              

Теги:
пьяная драка, драка, Происшествие, Убийство, Зарафшан, Узбекистан, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Лучшие спортивные фото Sputnik за 2020 год
Джо Байден вколол себе вакцину от COVID в прямом эфире — видео
Смартфон Узбекистан
O'zbekiston на связи: на что способен отечественный смартфон

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться