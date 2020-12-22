Пьяная драка в Зарафшане: тело мужчины нашли у рощи

Все случилось из-за пьяной ссоры: Серикбол К. руками и ногами нанес Маннону К. телесные повреждения, которые в последующем привели к его гибели.

ТАШКЕНТ, 22 дек - Sputnik. В Зарафшане было найдено тело мужчины без видимых повреждений, сообщают в Следственном департаменте.

"Тринадцатого декабря 2020 года в 10.00 около рощи, расположенной около дома №1 1-го микрорайона города Зарафшана, был обнаружен труп 45-летнего Маннона К. без каких-либо видимых телесных повреждения", - говорится в информации.

На основании судебно-медицинской экспертизы было установлено, что на теле мужчины имеются телесные повреждения в виде закрытой травмы грудной и брюшной полости, что и привело его к смерти.

По данному факту Следственным отделением при УВД города Зарафшана в отношении неизвестного лица было возбужденно уголовное дело по п. "д" ч. 3 ст. 104 ("Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего") Уголовного кодекса Республики Узбекистан.

В ходе проведенных следственных действий было установлено, что данное преступление совершил 41-летний уроженец Томди Серикбол К.

Все случилось из-за пьяной ссоры: Серикбол К. руками и ногами нанес Маннону К. телесные повреждения, которые в последующем привели к его гибели.

На текущий момент Серкобил С. привлечен по данному уголовному делу в качестве обвиняемого и в отношении его избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следствие продолжается.