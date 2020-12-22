Бизнесмен, укравший газ на сотни млн сумов, ответит по закону

В результате изменения показаний газового счетчика, установленного в цехе по производству извести, был нанесен ущерб газоснабжающему предприятию в размере 437 миллионов сумов.

ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. В Навои возбудили уголовное дело против предпринимателя, который изменил показатели газового счетчика на своем предприятии, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.

Бизнесмена задержали в ходе оперативного мероприятия, проведенного сотрудниками Департамента при Генпрокуратуре. В результате внешнего вмешательства с целью изменения показаний газового счетчика, установленного в цехе по производству извести, был нанесен ущерб газоснабжающему предприятию в размере 437 миллионов сумов.

В отношении руководителя предприятия по данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

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За нарушение правил пользования электрической, тепловой энергией, газом, водопроводом может быть назначен штраф от 300 до 500 БРВ (от 66,9 миллионов сумов до 111,5 миллионов сумов) или грозить ограничение свободы от двух до трех лет либо лишение свободы от двух до трех лет.