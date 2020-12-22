В Намангане подростки угнали машину и попали в ДТП

Инцидент произошел ночью 18 декабря. Злоумышленники воспользовались тем, что хозяин машины отошел по делам, оставив ключ в замке зажигания.

ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. Четверо несовершеннолетних жителей Намангана угнали автомобиль и попали в ДТП, сообщает пресс-служба Следственного департамента при МВД Узбекистана.

Инцидент произошел ночью 18 декабря. Неизвестные воспользовались тем, что хозяин Chevrolet Spark отошел по делам, оставив ключ в замке зажигания.

Впоследствии выяснилось, что машину угнали 14-летний Шерзод Ш., 16-летний Акмаль О., 15-летний Нематжон М. и 16-летний Билал Т. Авто было обнаружено в махалле "Истикбол" уже битым — молодые люди попали в ДТП с ВАЗ-2106.

Следственный отдел при УКД ОВД Намангана возбудил в отношении несовершеннолетних уголовное дело по пункту "б" части 2 статьи 267 ("Угон транспортного средства") УК Узбекистана. В качестве меры пресечения избран домашний арест. Расследование продолжается.