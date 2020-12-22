17:35 22 Декабря 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB142.82
  • EUR12835.61
  • USD10473.77
Поиск
Chevrolet Spark

В Намангане подростки угнали машину и попали в ДТП

Пресс-служба Следственного департамента при МВД Узбекистана
Происшествия
Получить короткую ссылку
5 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/0c/16/15654654.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20201222/15654441/V-Namangane-podrostki-ugnali-mashinu-i-popali-v-DTP.html

Инцидент произошел ночью 18 декабря. Злоумышленники воспользовались тем, что хозяин машины отошел по делам, оставив ключ в замке зажигания.

ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. Четверо несовершеннолетних жителей Намангана угнали автомобиль и попали в ДТП, сообщает пресс-служба Следственного департамента при МВД Узбекистана.

Сбивай меня, сбивай: в Самарканде полуголый мужчина перекрыл дорогу - видео
Telegram
"Сбивай меня, сбивай": в Самарканде полуголый мужчина перекрыл дорогу - видео
Инцидент произошел ночью 18 декабря. Неизвестные воспользовались тем, что хозяин Chevrolet Spark отошел по делам, оставив ключ в замке зажигания.

Впоследствии выяснилось, что машину угнали 14-летний Шерзод Ш., 16-летний Акмаль О., 15-летний Нематжон М. и 16-летний Билал Т. Авто было обнаружено в махалле "Истикбол" уже битым — молодые люди попали в ДТП с ВАЗ-2106.

Следственный отдел при УКД ОВД Намангана возбудил в отношении несовершеннолетних уголовное дело по пункту "б" части 2 статьи 267 ("Угон транспортного средства") УК Узбекистана. В качестве меры пресечения избран домашний арест. Расследование продолжается.

Теги:
Следственный департамент при МВД Узбекистана, подростки, авария, ДТП, Узбекистан, Наманган



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Лучшие спортивные фото Sputnik за 2020 год
Счастливого локдауна!: как вирус-мутант украл Рождество в Британии
Смартфон Узбекистан
O'zbekiston на связи: на что способен отечественный смартфон

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться