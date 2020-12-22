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Купол мечети

В мечети в Сурхандарьинской области убили мужчину

© Sputnik / Александр Паниотов
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20201222/15656573/V-mecheti-v-Surkhandarinskoy-oblasti-ubili-muzhchinu.html

В результате мужчина нанес ножевое ранение сотруднику, который от полученных травм скончался по пути в больницу.

ТАШКЕНТ, 22 дек - Sputnik. В соборной мечети в Шерабадском районе Сурхандрьинской области одному из сотрудников было совершено нападение с ножом, сообщает Генеральная прокуратура Узбекистана.

"22 декабря примерно в 9:30 внутри мечети произошел конфликт между гражданином М. Ш. (1974 года рождения, безработный) и секретарем мечети Ш. Г. В результате мужчина нанес ножевое ранение сотруднику, который от полученных травм скончался по пути в больницу", - говорится в сообщении.

По данному факту в отношении М. Ш. возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 97 (умышленное убийство) Уголовного кодекса. Нападавший задержан в процессуальном порядке. Ведется следствие.

Теги:
Происшествие, смерть, ножевое ранение, нож, мечеть, Узбекистан, Узбекистан, Сурхандарьинская область



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