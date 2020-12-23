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Нож в руке. Иллюстративное фото

Житель Намангана устроил в кафе драку с поножовщиной

© CC0 / Unsplash / Harrison Kugler
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20201223/15661406/Zhitel-Namangana-ustroil-v-kafe-draku-s-ponozhovshchinoj.html

Инцидент произошел поздним вечером 18 декабря в заведении под названием "Караван". Злоумышленнику уже предъявили обвинение.

ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. В Намангане возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который устроил в кафе драку с поножовщиной. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Узбекистана.

По данным пресс-службы, инцидент произошел поздним вечером 18 декабря в заведении под названием "Караван". Двадцатиоднолетний Шерзод Х., "демонстрируя острый режущий предмет", избил 24-летнего Ибрагима Г. Впоследствии на животе пострадавшего была обнаружена колото-резаная рана. Согласно заключению судмедэкспертизы, это тяжкое телесное повреждение.

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В ходе доследственной проверки в качестве вещдока была изъята запись с камеры видеонаблюдения, расположенной во внешнем дворе "Каравана".   

Следственный отдел при УКД ОВД по Намангану возбудил в отношении Шерзода Х. дело по пункту "е" части 2 статьи 104 Уголовного кодекса Узбекистана. 

Мужчине уже предъявили обвинение, в отношение него была избрана мера в виде заключения под стражу.

В ходе допроса Шерзод Х. пояснил, что нож, которым он ранил потерпевшего, бросил в канал с водой.   

Расследование продолжается.

Теги:
кафе, избиение, поножовщина, уголовное дело, Следственный департамент при МВД Узбекистана, Наманган



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