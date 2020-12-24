В Наманганской области девушка выпрыгнула из машины похитителей и погибла

Во время похищения девушка решила сбежать от преступников и выпрыгнула из машины на полном ходу. После тяжелых травм она скончалась в больнице.

ТАШКЕНТ, 24 дек - Sputnik. В Наманганской области 16-летняя девушка выпрыгнула из движущегося автомобиля во время похищения, сообщает пресс-служба областного УВД.

"Двадцатого декабря в Нарынском районе двое молодых людей в возрасте 18 и 23 лет похитили девушку из арендуемого дома, где она на протяжении полутора месяцев проживала с двумя сверстницами и готовилась к поступлению в вузы", - говорится в информации.

Оказалось, что ни инспектор профилактики, ни председатель махалли не знали об этом. Сама погибшая была родом из Учкурганского района.

Во время похищения девушка решила сбежать от преступников и выпрыгнула из машины на полном ходу. После тяжелых травм она скончалась в больнице.

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По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 117 ("Оставление в опасности") и пункту "б" части 3 статьи 137 ("Похищение человека") Уголовного кодекса.