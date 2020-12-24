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Газовая конфорка

Житель Ташкента сжег паспорт своего дяди на газовой плите

© CC0 / Unsplash / Pruthvi Sagar A R
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20201224/15674405/Zhitel-Tashkenta-szheg-pasport-svoego-dyadi-na-gazovoy-plite.html

Инцидент произошел 21 ноября. Возбуждено дело по статье 227 Уголовного кодекса Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 24 дек — Sputnik. Житель Ташкента сжег на газовой плите паспорт своего дяди, сообщили в пресс-службе Главного управления внутренних дел (ГУВД) столицы.

"В органы внутренних дел Алмазарского района обратился 45-летний Равшанбек Т. Мужчина рассказал, что 21 ноября в результате ссоры его племянник 28-летний Санжар Т. сжег его паспорт на газовой плите", — говорится в публикации.

Возбуждено дело по статье 227 Уголовного кодекса Узбекистана ("Завладение, уничтожение, повреждение или сокрытие документов, штампов, печатей, бланков, государственных номерных знаков автомототранспортных средств и их прицепов (полуприцепов)").

Ранее в ГУВД сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении девушки, отобравшей у 52-летнего мужчины документы и вымогавшей у него крупную сумму.

Теги:
уголовное дело, документы, ГУВД Ташкента, Ташкент, паспорт



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