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В России задержали узбекистанца, который находился в международном розыске

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Сейчас фигурант задержан и будет экстрадирован в Узбекистан, где его привлекут к уголовной ответственности.

ТАШКЕНТ, 24 дек - Sputnik. В России задержали находившегося в международном розыске узбекистанца, сообщает ГУ МВД по РФ.

"На рубежном посту "Чапурниковский" дорожные полицейские во время плановой проверки остановили пассажирский автобус, который ехал из Дагестана в Москву. Когда людей проверяли по базам данных, оказалось, что один из пассажиров - 50-летний гражданин Узбекистана находится в межгосударственном розыске за совершение целой серии мошенничеств на территории своей республики", - говорится в сообщении.

Мужчину арестовали, но ему удалось покинуть страну в декабре прошлого года, с тех пор злоумышленник скрывался.

Сейчас фигурант задержан и будет экстрадирован в Узбекистан, где его привлекут к уголовной ответственности.

Теги:
розыск, Задержание, Россия, Россия, узбекистанец, Узбекистан, Узбекистан



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