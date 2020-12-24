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Железнодорожный вокзал в Анкаре

В Турции насильно удерживали узбекистанку - ответ МИД

© Flickr / Jerome Bon
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Sputnik Узбекистан
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В настоящее время гражданка Узбекистана проходит лечение в одной из клиник Денизлинской области от коронавирусной инфекции, в связи с чем отсутствует возможность прямой связи с ней.

ТАШКЕНТ, 24 дек - Sputnik. В связи с распространяемыми в социальных сетях и электронных СМИ сведениями о насильственном удерживании гражданки Республики Узбекистан в Дживриле Посольство Узбекистана в Анкаре обратилось в официальные структуры Турецкой Республики, сообщает МИД республики.

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© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Согласно полученной информации от правоохранительных органов, гражданка Республики Узбекистан Ш.Х. приехала в Турцию 14 ноября 2020 года в целях регистрации брака с гражданином Турции Ж.Ч.

Затем она решила вернуться в Узбекистан, ссылаясь на недовольство семейной жизнью и социально-бытовыми условиями, а также ухудшение здоровья своей матери.

"В настоящее время гражданка Узбекистана проходит лечение в одной из клиник Денизлинской области от коронавирусной инфекции, в связи с чем отсутствует возможность прямой связи с ней", - добавили в МИД.

По данным жандармерии области, состояние пациента оценивается как стабильное, каких-либо телесных повреждений у соотечественницы не обнаружено. 

Вопрос взят на особый контроль прокуратуры Денизлинской области, ведется дознание.

Ситуация находится на постоянном контроле Посольства Узбекистана в Турции, поддерживается связь с компетентными органами и медицинским учреждением, где соотечественница проходит лечение.

Теги:
МИД Узбекистана, МИД Узбекистана, Узбекистан, Узбекистан, Турция, Турция



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