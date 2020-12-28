В Самарканде перевернулся пассажирский автобус — кадры ДТП

ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. В Самаркандской области накануне произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика.
Об этом сообщили в МВД республики.
Авария случилась около 17.00 на 14-м км трассы М-37, проходящей через Акдарьинский район.
Виновником ДТП стал 36-летний водитель грузовика Isuzu.
Мужчина по неосторожности въехал в заднюю часть автобуса, из-за чего тот съехал с дороги и перевернулся.
- В Самарканде опрокинулся пассажирский автобус
- В Самарканде опрокинулся пассажирский автобус
- В Самарканде опрокинулся пассажирский автобус
- В Самарканде опрокинулся пассажирский автобус
В результате происшествия один из пассажиров автобуса получил травмы. Его госпитализировали.
Сейчас ведется расследование обстоятельств произошедшего.
Буквально на днях в Самарканде произошло аналогичное ДТП: пассажирский автобус столкнулся с легковушкой и перевернулся.
К счастью, пассажиров в транспортном средстве не было. Травмы получил только водитель. Его госпитализировали.