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В Самарканде перевернулся пассажирский автобус — кадры ДТП

Пресс-служба ГУБДД МВД Узбекистана
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
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Это не первое происшествие с участием общественного транспорта в Самарканде. Похожее ДТП произошло там буквально на днях.

ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. В Самаркандской области накануне произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика. 

На малой кольцевой дороге в Ташкенте загорелся рейсовый автобус
Пресс-служба МЧС Узбекистана
На столичной трассе загорелся рейсовый автобус

Об этом сообщили в МВД республики. 

Авария случилась около 17.00 на 14-м км трассы М-37, проходящей через Акдарьинский район. 

Виновником ДТП стал 36-летний водитель грузовика Isuzu.

Мужчина по неосторожности въехал в заднюю часть автобуса, из-за чего тот съехал с дороги и перевернулся.

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Пресс-служба ГУБДД МВД Узбекистана
В Самарканде опрокинулся пассажирский автобус

В результате происшествия один из пассажиров автобуса получил травмы. Его госпитализировали.  

Сейчас ведется расследование обстоятельств произошедшего.

Буквально на днях в Самарканде произошло аналогичное ДТП: пассажирский автобус столкнулся с легковушкой и перевернулся.

К счастью, пассажиров в транспортном средстве не было. Травмы получил только водитель. Его госпитализировали.

Теги:
грузовик, автобус, авария, ДТП, пассажиры, Самарканд



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