В Самарканде перевернулся пассажирский автобус — кадры ДТП

Это не первое происшествие с участием общественного транспорта в Самарканде. Похожее ДТП произошло там буквально на днях.

ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. В Самаркандской области накануне произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика.

Об этом сообщили в МВД республики.

Авария случилась около 17.00 на 14-м км трассы М-37, проходящей через Акдарьинский район.

Виновником ДТП стал 36-летний водитель грузовика Isuzu.

Мужчина по неосторожности въехал в заднюю часть автобуса, из-за чего тот съехал с дороги и перевернулся.

В результате происшествия один из пассажиров автобуса получил травмы. Его госпитализировали.

Сейчас ведется расследование обстоятельств произошедшего.

Буквально на днях в Самарканде произошло аналогичное ДТП: пассажирский автобус столкнулся с легковушкой и перевернулся.

К счастью, пассажиров в транспортном средстве не было. Травмы получил только водитель. Его госпитализировали.