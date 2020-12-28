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Участок железнодорожного пути

Медсестру, возвращавшуюся с работы в Бухарской области, сбил поезд

© Sputnik / Виталий Тимкив
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20201228/15691680/Medsestru-vozvraschavshuyusya-s-raboty-v-Bukharskoy-oblasti-sbil-poezd.html

От полученных травм женщина скончалась на месте. Ей было всего 33 года, дома у нее остались двое детей.

ТАШКЕНТ, 28 дек – Sputnik. В Бухарской области произошло смертельное ДТП. Железнодорожный поезд сбил 33-летнюю женщину, которая работала медсестрой в местной больнице. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте, сообщает УВД Бухарской области.

По данным ведомства, трагедия произошла 18 декабря в 23.18. Поезд, двигавшийся по маршруту "Нукус–Бухара–Ташкент", совершил наезд на молодую женщину, которая получила травмы, несовместимые с жизнью. 

Сообщается, что погибшая была 1987 года рождения, у нее остались двое детей. Она работала медсестрой в больнице в Кагане и жила в махалле "Убачули" Каганского района.

В настоящее время расследование происшествия продолжается.

Месяц назад подобное ДТП произошло в Намангане. Автомобиль марки Lacetti столкнулся с движущимся по ж/д пути товарным поездом. В салоне легковушки находились члены одной семьи. Все они скончались на месте.

Теги:
Бухарская область, погибшие, ДТП, Поезд



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