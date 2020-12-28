19:33 28 Декабря 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB142.82
  • EUR12835.61
  • USD10473.77
Поиск
Лекарства в одной из аптек

Таможенники пресекли контрабанду лекарств почти на 500 млн сумов

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Происшествия
Получить короткую ссылку
38 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20201228/15693630/Tamozhenniki-presekli-kontrabandu-lekarstv-pochti-na-500-mln-sumov-.html

Незаконный груз был обнаружен при досмотре грузового автомобиля марки DAF. Препараты стоимостью более 493 млн сумов были найдены в кабине грузовика под сиденьем для отдыха водителя.

ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. На приграничном таможенном посту "Навои" в Ташкентской области сотрудники службы задержали контрабандистов.

Злоумышленники планировали провезти через КПП лекарственных средств иностранного производства, сообщили в пресс-службе Государственного таможенного комитета.

Незаконный груз был обнаружен при досмотре грузового автомобиля марки DAF. Препараты стоимостью более 493 млн сумов были найдены в кабине грузовика под сиденьем для отдыха водителя. Сопроводительных документов на них не было. 

Фармацевтическая фабрика
© Sputnik / Михаил Воскресенский
Казахстан намерен запретить экспорт некоторых лекарств

По выявленному факту продолжаются таможенные проверки и следственные действия.

Ранее сообщалось, что в Ташкенте "прикрыли" подпольный цех по производству поддельных медпрепаратов.

Во время оперативного мероприятия служащие при понятых осмотрели жилое помещение одного из жителей района. В его доме они обнаружили незаконно хранящиеся и изготовленные в подпольных цехах 153 кг лекарственных средств в форме таблеток на 294,3 млн сумов.

Теги:
Узбекистан, таможенники, Государственный таможенный комитет, контрабанда, лекарства



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Сергелийская линия Ташкентского метрополитена
В Сергели на метро: поезда, пассажиры, парки и велостоянки
В России спортивный святой отец установил мировой рекорд — видео
Как стать самозанятым в Узбекистане - инструкция

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться