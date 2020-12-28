Таможенники пресекли контрабанду лекарств почти на 500 млн сумов

Незаконный груз был обнаружен при досмотре грузового автомобиля марки DAF. Препараты стоимостью более 493 млн сумов были найдены в кабине грузовика под сиденьем для отдыха водителя.

ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. На приграничном таможенном посту "Навои" в Ташкентской области сотрудники службы задержали контрабандистов.

Злоумышленники планировали провезти через КПП лекарственных средств иностранного производства, сообщили в пресс-службе Государственного таможенного комитета.

Незаконный груз был обнаружен при досмотре грузового автомобиля марки DAF. Препараты стоимостью более 493 млн сумов были найдены в кабине грузовика под сиденьем для отдыха водителя. Сопроводительных документов на них не было.

По выявленному факту продолжаются таможенные проверки и следственные действия.

Ранее сообщалось, что в Ташкенте "прикрыли" подпольный цех по производству поддельных медпрепаратов.

Во время оперативного мероприятия служащие при понятых осмотрели жилое помещение одного из жителей района. В его доме они обнаружили незаконно хранящиеся и изготовленные в подпольных цехах 153 кг лекарственных средств в форме таблеток на 294,3 млн сумов.