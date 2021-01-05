Двое граждан Узбекистана умерли в Турции — комментарий МИД

Генконсульство РУз в Стамбуле взяло ситуации на контроль, поддерживает контакты с компетентными ведомствами Турецкой Республики.

ТАШКЕНТ, 5 янв — Sputnik. Гражданка Узбекистана погибла в Турции 2 января, сообщили в Министерстве иностранных дел РУз.

"Генеральное консульство нашей страны в Стамбуле подтвердило распространенную в СМИ информацию о кончине 2 января 2021 года гражданки Узбекистана М. Б., 21.05.2002 г.р., в результате падения с десятого этажа жилого дома в районе Каршияка провинции Измир (Турецкая Республика)", — говорится в публикации на Telegram-канале МИД.

Правоохранительные органы начали расследование.

"Кроме того, по информации Генконсульства, 1 января 2021 года в Стамбуле от сердечной недостаточности скончался гражданин Узбекистана Ш.Р., 11.06.1974 г.р.", — рассказали в министерстве.

Генконсульство взяло ситуации на контроль, поддерживает контакты с компетентными ведомствами Турции, отмечается в сообщении.

Родственникам покойных оказана консульско-правовая помощь по организации отправки тел соотечественников на родину для захоронения.