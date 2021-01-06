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Последствия взрыва газа в частном доме в Карши

Взрыв газа в Карши: погибли два человека, идет проверка

Telegram / Хокимият Кашкадарьинской области
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
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Возгорание газо-воздушной смеси произошло 6 января в 08.10 по местному времени в одном из частных домов.

ТАШКЕНТ, 6 янв — Sputnik. Два человека погибли в результате взрыва газа в частном доме в Карши, сообщили в МЧС Узбекистана.

По данным пресс-службы, 6 января в 08.10 по местному времени в одном из частных домов административного центра Кашкадарьинской области произошло возгорание газо-воздушной смеси.

"В результате обрушились стены здания. В ходе поисково-спасательных работ из-под завалов разрушенного дома были извлечены тела двух граждан", — говорится в публикации на Telegram-канале МЧС.

В настоящий момент устраняются последствия взрыва, проводится доследственная проверка.

По данным МЧС, в 2020 году в Узбекистане произошло 106 случаев взрывов газа, в результате которых 106 человек скончались, 190 отравились газом и получили телесные повреждения.

Теги:
Узбекистан, Кашкадарьинская область, Взрыв, газ, Карши



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