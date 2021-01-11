В Андижане из-за аномальных морозов прорвало водопроводную трубу

Авария стала причиной приостановления подачи воды более чем в 20 махаллях Андижана, Альтынкульского и Андижанского районов.

ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. В Андижане лопнула водораспределительная задвижка центральной водопроводной трубы питьевого водоснабжения "Хонобод-Андижон". Она обеспечивала питьевой водой город Андижан, сообщили в пресс-службе АО "Узсувтаъминот".

Была приостановлена подача воды более чем в 20 махаллях Андижана, Альтынкульского и Андижанского районов.

В целях устранения возникшей ситуации ООО "Андижон сув таъминоти", Андижанским областным хокимиятом и АО "Узсувтаъминоти" организован специальный штаб.

Пресс-служба АО "Узсув таъминот" В Андижане из-за резкого похолодания лопнула водораспределительная задвижка

К устранению последствий аварии привлекли 120 работников Андижанского областного управления по чрезвычайным ситуациям, управления внутренних дел, "Электр тармоқлари корхонаси", "Ҳудудгазтаъминот", управления жилищно-коммунального обслуживания, управления по автомобильным дорогам и других организаций и 15 единиц специальной техники.

Пресс-служба АО "Узсув таъминот" В Андижане из-за резкого похолодания лопнула водораспределительная задвижка

Через подземное водозаборное сооружение "Пахтакор", расположенное в Джалалкудукском районе, 35 процентов проживающего в Андижане населения частично обеспечиваются питьевой водой.

Совместно с ООО "Андижон сув таъминоти" и районными и городскими хокимиятами задействовано 60 единиц специального водоперевозочного транспорта и 150 рабочих, ведется работа по доставке питьевой воды населению в той части Андижана и Андижанского района, где отсутствует водоснабжение.

Пресс-служба АО "Узсув таъминот" В Андижане из-за резкого похолодания лопнула водораспределительная задвижка

Неполадки обещали полностью устранить 11 января, а питьевое водоснабжение возобновить 12 января.