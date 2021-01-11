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Преступник за решеткой

В Ташкенте задержан организатор подпольной религиозной школы

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20210111/15762525/V-Tashkente-zaderzhan-organizator-podpolnoy-religioznoy-shkoly.html

Не имея лицензии на осуществление преподавательской деятельности, в процессе "обучения" горе-преподаватель подвергал несовершеннолетних учащихся насилию.

ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. В Шайхантахурском районе столицы сотрудники ОВД задержали организатора подпольной религиозной школы. Мужчина устроил "образовательное учреждение" прямо у себя дома, сообщили в пресс-службе ГУВД. 

Оперативное мероприятие было проведено управлением по координации деятельности органов внутренних дел Шайхантахурского района совместно с отделом по борьбе с терроризмом и экстремизмом и сотрудниками ГСЧС в махалле района "Жанггох".

Не имея лицензии на осуществление преподавательской деятельности, в процессе "обучения" задержанный подвергал несовершеннолетних учащихся насилию. При этом родители оплачивали религиозное образование. Стоимость составляла по 150-200 долларов.

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По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 105 УК ("Умышленное причинение средней тяжести телесных повреждений"), продолжаются следственные действия.

Теги:
ГУВД Ташкента, Ташкент, Задержание, религия



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