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Не проскочили: ДТП произошло на ж/д переезде в Ташкенте

© Sputnik / Павел Лисицын
Происшествия
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https://uz.sputniknews.ru/incidents/20210111/15762576/Ne-proskochili-DTP-proizoshlo-na-zhd-pereezde-v-Tashkente.html

Перед ДТП оба водителя проигнорировали запрещающий сигнал железнодорожного светофора и начавший опускаться шлагбаум.

ТАШКЕНТ, 11 янв - Sputnik. В Ташкенте водители пытались проскочить через железнодорожный переезд и попали в аварию, сообщают в ГУВД.

"Десятого января, примерно в 17.30, в Юнусабадском районе рядом с парком "Локомотив" 30-летний Эршод К., управляя автомобилем марки Nexia, вследствие неожиданного маневра влево совершил столкновение с автомобилем марки Lacetti, находящимся под управлением 32-летнего Уринбоя Т. ", - говорится в информации.

Перед ДТП оба водителя проигнорировали запрещающий сигнал железнодорожного светофора и начавший опускаться шлагбаум.

Согласно заключению медицинский экспертизы, оба водителя были трезвы. Пострадавших нет.

По данному факту сотрудниками УБДД в отношении водителей составлены административные протоколы.

Теги:
Происшествие, Узбекистан, Узбекистан, Ташкент, Ташкент, авария, ДТП



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