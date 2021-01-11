Не проскочили: ДТП произошло на ж/д переезде в Ташкенте

Перед ДТП оба водителя проигнорировали запрещающий сигнал железнодорожного светофора и начавший опускаться шлагбаум.

ТАШКЕНТ, 11 янв - Sputnik. В Ташкенте водители пытались проскочить через железнодорожный переезд и попали в аварию, сообщают в ГУВД.

"Десятого января, примерно в 17.30, в Юнусабадском районе рядом с парком "Локомотив" 30-летний Эршод К., управляя автомобилем марки Nexia, вследствие неожиданного маневра влево совершил столкновение с автомобилем марки Lacetti, находящимся под управлением 32-летнего Уринбоя Т. ", - говорится в информации.

Перед ДТП оба водителя проигнорировали запрещающий сигнал железнодорожного светофора и начавший опускаться шлагбаум.

Согласно заключению медицинский экспертизы, оба водителя были трезвы. Пострадавших нет.

По данному факту сотрудниками УБДД в отношении водителей составлены административные протоколы.