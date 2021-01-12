Узбекистанка пыталась продать своего еще не родившегося ребенка

Злоумышленница была задержана с поличным при получении аванса. Возбуждено уголовное дело.

ТАШКЕНТ, 12 янв — Sputnik. Жительницу Бухары подозревают в попытке продажи своего еще не родившегося ребенка, сообщили в Следственном департаменте при МВД Узбекистана.

По данным пресс-службы, в конце прошлого года 22-летняя Мафтуна Р., работавшая официанткой в кафе, познакомилась с одной из клиенток заведения Фазилой Э. Во время беседы молодая женщина рассказала той, что находится на четвертом месяце беременности и после родов ей будет трудно растить малыша по причине тяжелого материального положения. Затем Мафтуна Р. предложила Фазиле Э. купить ее ребенка за 50 миллионов сумов и в качестве аванса попросила половину этой суммы.

Вечером шестого января злоумышленницу задержали с поличным около ресторана "Ал-Пари" при получении 20 миллионов сумов и 500 американских долларов.

В отношении Мафтуны Р. возбуждено уголовное дело по части по части 1 статьи 135 ("Покушение на торговлю людьми"). Ее привлекли в качестве подозреваемой.

В начале декабря председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзила Нарбаева назвала основные причины продажи детей в стране. По ее словам, анализ данных за 2017–2020 годы показал, что 31 процент женщин сделали это из-за сложной социальной ситуации, 17 процентов — пытались спрятать плод, а 52 процента — ради финансовой выгоды.