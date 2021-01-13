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Скорая медицинаская помощь, архивное фото

Трое детей скончались от угарного газа в Самаркандской области

© Sputnik / Павел Лисицын
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20210113/15772790/Troe-detey-skonchalis-ot-ugarnogo-gaza-v-Samarkandskoy-oblasti.html

Детям было 8, 4 и 1 год, они скончались на месте происшествия. Причину смерти от отравления угарным газом подтвердило заключение судебно-медицинской экспертизы.

ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. В Каттакурганском районе Самаркандской области произошла страшная трагедия: трое детей скончались от отравления угарным газом, их родители госпитализированы в тяжелом состоянии, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

Все случилось 12 января примерно в 10.00 в жилом доме в махалле "Дустлик". Семью из пяти человек обнаружили без сознания их близкие родственники.

Детям было 8, 4 и 1 год, они скончались на месте происшествия. Причину смерти от отравления угарным газом подтвердило заключение судебно-медицинской экспертизы.

Прокуратура Каттакурганского района проводит доследственную проверку.

В конце прошлого года подобная трагедия произошла в Бухарской области - там от отравления угарным газом погибла мать и двое ее несовершеннолетних детей.

Теги:
Генпрокуратура Узбекистана, Самаркандская область, угарный газ, отравление газом, отравление



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