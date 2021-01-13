Уголовное дело возбуждено после обрушения дома в Джизаке

ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. После обрушения дома в Джизаке возбуждено уголовное дело, сообщил пресс-секретарь Генпрокуратуры Узбекистана Хаёт Шамсутдинов.
"По результатам доследственной проверки в отношении должностных лиц территориальной инспекции по надзору в сфере строительства Джизакской области возбуждено уголовное дело по статье 207 ("Должностная халатность") УК Узбекистана", — говорится в публикации на Telegram-канале.
Идет следствие.
Шестиэтажный дом, строительством которого занималось ООО "Чорвадор-Каракул-Барака", частично обрушился 10 января в 17.10. Никто не пострадал.
Для установления причин была создана правительственная комиссия во главе с первым заместителем премьер-министра Ачилбаем Раматовым.