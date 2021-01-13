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Уголовное дело возбуждено после обрушения дома в Джизаке

© CC0 / Amber Kipp
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20210113/15774948/Ugolovnoe-delo-vozbuzhdeno-posle-obrusheniya-doma-v-Dzhizake.html

Часть шестиэтажного строящегося здания обрушилась вечером в воскресенье, никто не пострадал. Для установления причин была создана правительственная комиссия.

ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. После обрушения дома в Джизаке возбуждено уголовное дело, сообщил пресс-секретарь Генпрокуратуры Узбекистана Хаёт Шамсутдинов.

"По результатам доследственной проверки в отношении должностных лиц территориальной инспекции по надзору в сфере строительства Джизакской области возбуждено уголовное дело по статье 207 ("Должностная халатность") УК Узбекистана", — говорится в публикации на Telegram-канале.

Идет следствие.

Шестиэтажный дом, строительством которого занималось ООО "Чорвадор-Каракул-Барака", частично обрушился 10 января в 17.10. Никто не пострадал.

Для установления причин была создана правительственная комиссия во главе с первым заместителем премьер-министра Ачилбаем Раматовым.

Теги:
обрушение, уголовное дело, Джизак



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