Уголовное дело возбуждено после обрушения дома в Джизаке

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Разработана карта Ташкента с зонами возможных наводнений от обильных дождей Участники дискуссии оценили вероятность природных и техногенных угроз и предполагаемый ущерб от них, а также подготовили схему разрушения инфраструктуры в случае возможных потрясений. 14

В Ташкенте откроется новый кинотеатр на тысячу мест Объект расположен на третьем этаже ТРЦ Riviera. Он построен по проекту французской архитектурно-дизайнерской компании MB Architects. 87