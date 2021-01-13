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Какой приговор вынесли самаркандцу, убившему свою жену

© Sputnik / Кирилл Каллиников
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Оказалось, что между 53-летним мужчиной и его женой возникали разногласия по жилищным вопросам. Подробности - в нашем материале.

ТАШКЕНТ, 13 янв - Sputnik. В Самарканде вынесли приговор мужчине, который умышленно убил свою жену и поджег ее дом, сообщает STV.

"Восьмого августа прошлого года в доме Самарканда произошел пожар, о котором было сообщено в Управление пожарной безопасности отдела по чрезвычайным ситуациям. Прибывшие на место пожарные увидели тело женщины посреди двора и сообщили правоохранительным органам. После следственной проверки стало известно, что женщина была убита ее мужем в своей квартире", - говорится в информации.

По данным издания, обвиняемый также пытался убить свою жену в 2001 году. В отношении него в 2001-м по статье 97 УК было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет. Однако тогда женщина заявила об отсутствии претензий и попросила суд о смягчении наказания, за что мужа приговорили к 5 годам лишения свободы. После этого он был освобожден по амнистии.

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Оказалось, что между 53-летним мужчиной и его женой возникали разногласия по жилищным вопросам.

Подсудимый в своих показаниях заявил суду, что жена "не уважала его как главу семьи и не любила, что часто вызывало семейные разногласия". Он сознался в своей вине.

Теги:
Самарканд, Самарканд, Узбекистан, Узбекистан, Происшествие, мужчина, муж, жена, Убийство



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