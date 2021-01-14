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Ограбление

Нелегальный мигрант жестоко избил и ограбил петербуржца на улице

Pixabay
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20210114/15783099/Nelegalnyy-migrant-zhestoko-izbil-i-ograbil-peterburzhtsa-na-ulitse.html

Избитого мужчину обнаружил прохожий. Он помог пострадавшему добраться до дома и вызывать врача.

ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. Питерские полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в разбойном нападении.

Виды Санкт-Петербурга
© Sputnik / Александр Гальперин
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Им оказался ранее судимый гражданин одной из среднеазиатских республик, находящийся в РФ нелегально.

По данным ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, подозреваемый напал со спины на местного жителя, который возвращался с работы поздно вечером.

Нападавший сильно избил петербуржца и отобрал все ценности. Инцидент зафиксировала камера наружного наблюдения.

"Утром 12 января 2021 года в полицию Адмиралтейского района Санкт-Петербурга обратилась 32-летняя местная жительница. В своем заявлении женщина рассказала, что накануне вечером у дома 2 по улице Перевозной около 22.50 неизвестный злоумышленник напал на ее 36-летнего супруга, работающего поваром в сети ресторанов и возвращавшегося в тот момент с работы домой. При этом злоумышленник совершил хищение 40 тысяч рублей, мобильного телефона и обручального кольца", — говорится в сообщении ведомства.

Избитого мужчину обнаружил прохожий. Он помог пострадавшему добраться до дома и вызывать врача.

Врачи диагностировали у мужчины множественные травмы головы и госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Полицейские раскрыли дело по горячим следам и уже в в 17.30 того же дня подозреваемого задержали.

Чашка эспрессо
© Flickr / Hanna Sörensson
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Им оказался 28-летний гражданин одной из стран Центральной Азии. При этом было установлено, что подозреваемый находился в России нелегально.

При нем обнаружили похищенные ценности. Правоохранители их изъяли в качестве вещественного доказательства. 

Как оказалось, мужчина ранее уже был неоднократно судим за подобные преступления и вышел на свободу всего несколько месяцев назад.

Теперь в отношении его возбуждено новое дело по части 1 статьи 162 УК РФ ("Разбой").

У полиции есть основания полагать, что злоумышленник может быть причастен к другим аналогичным преступлениям в Санкт-Петербурге. Оперативники это выясняют.

Теги:
ограбление, избиение, нападение, Россия, Санкт-Петербург, трудовые мигранты, Мигранты



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