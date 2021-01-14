В Москве более 167 тысяч мигрантов имели регистрацию в одном помещении

В ближайшее время уголовные дела в отношении семи участников банды будут направлены в Люблинский районный суд для рассмотрения по существу. Организатор преступной схемы скрылся и находится в розыске.

ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. Семь участников банды, которая организовала незаконное пребывание на территории России более 167 тысяч иностранцев, предстанут перед судом в Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на Генеральную прокуратуру РФ.

По данным пресс-службы, участники банды в зависимости от роли и степени участия в совершенных преступлениях обвиняются в организации незаконной миграции, фиктивной постановке на учет иностранного гражданина по месту пребывания в РФ и получении взятки.

Следствие считает, что злоумышленники вместе с другими лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, передали в Главное управление МВД России по Москве ложные сведения о месте пребывания иностранцев для миграционного учета. Принимающей стороной, согласно документам, выступали коммерческие фирмы и индивидуальный предприниматель, а местом их пребывания указывалось помещение на проспекте 40 лет Октября.

Злоумышленники получали за свои услуги от 2,5 до пяти тысяч рублей. С сентября 2018 по ноябрь 2019 года было организовано незаконное пребывание в России не менее 167 тысяч мигрантов.

Организатор преступной схемы скрылся и находится в розыске. Уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.

В ближайшее время уголовные дела будут направлены в Люблинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.