19:20 14 Января 2021
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB141.29
  • EUR12796.16
  • USD10473.20
Поиск
Иностранные рабочие выходят на улицу

В Москве более 167 тысяч мигрантов имели регистрацию в одном помещении

© Sputnik / Валерий Мельников
Происшествия
Получить короткую ссылку
31 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20210114/15789460/V-Moskve-bolee-167-tysyach-migrantov-imeli-registratsiyu-v-odnom-pomeschenii.html

В ближайшее время уголовные дела в отношении семи участников банды будут направлены в Люблинский районный суд для рассмотрения по существу. Организатор преступной схемы скрылся и находится в розыске.

ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. Семь участников банды, которая организовала незаконное пребывание на территории России более 167 тысяч иностранцев, предстанут перед судом в Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на Генеральную прокуратуру РФ.

По данным пресс-службы, участники банды в зависимости от роли и степени участия в совершенных преступлениях обвиняются в организации незаконной миграции, фиктивной постановке на учет иностранного гражданина по месту пребывания в РФ и получении взятки.

Ограбление
Pixabay
Нелегальный мигрант жестоко избил и ограбил петербуржца на улице
Следствие считает, что злоумышленники вместе с другими лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, передали в Главное управление МВД России по Москве ложные сведения о месте пребывания иностранцев для миграционного учета. Принимающей стороной, согласно документам, выступали коммерческие фирмы и индивидуальный предприниматель, а местом их пребывания указывалось помещение на проспекте 40 лет Октября.

Злоумышленники получали за свои услуги от 2,5 до пяти тысяч рублей. С сентября 2018 по ноябрь 2019 года было организовано незаконное пребывание в России не менее 167 тысяч мигрантов.

Организатор преступной схемы скрылся и находится в розыске. Уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.

В ближайшее время уголовные дела будут направлены в Люблинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.

Теги:
Генпрокуратура России, уголовное дело, Москва, Россия, трудовые мигранты, Мигранты



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Морозы и снегопады в разных странах - фотолента
Пес, кокос и криминальный кросс: будни питомцев кинологического центра
Пёс, "кокос" и криминальный кросс: будни кинологического центра — видео
Как зарегистрировать мобильник в Узбекистане
Как регистрировать мобильник в Узбекистане

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться