В Москве более 167 тысяч мигрантов имели регистрацию в одном помещении

ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. Семь участников банды, которая организовала незаконное пребывание на территории России более 167 тысяч иностранцев, предстанут перед судом в Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на Генеральную прокуратуру РФ.
По данным пресс-службы, участники банды в зависимости от роли и степени участия в совершенных преступлениях обвиняются в организации незаконной миграции, фиктивной постановке на учет иностранного гражданина по месту пребывания в РФ и получении взятки.
Злоумышленники получали за свои услуги от 2,5 до пяти тысяч рублей. С сентября 2018 по ноябрь 2019 года было организовано незаконное пребывание в России не менее 167 тысяч мигрантов.
Организатор преступной схемы скрылся и находится в розыске. Уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.
В ближайшее время уголовные дела будут направлены в Люблинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.