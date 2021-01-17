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ЧП в Бухарской области: что известно о загоревшемся пассажирском автобусе

Пресс-служба ГУБДД МВД Узбекистана
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20210117/15802905/ChP-v-Bukharskoy-oblasti-chto-izvestno-o-zagorevshemsya-passazhirskom-avtobuse.html

Правоохранители вышли на водителя транспортного средства, курсирующего по маршруту №76. Им оказался 58-летний З.О.

ТАШКЕНТ, 17 янв — Sputnik. В ГУБДД МВД Узбекистана прокомментировали видеоролик с пожаром, который охватил пассажирский автобус в Бухарской области.

Инцидент произошел сегодня в 9.30 утра на конечной остановке "Жондор". 

По данному факту ведется доследственная проверка, причины возгорания пока выясняются. Правоохранители вышли на водителя транспортного средства, курсирующего по маршруту №76. Им оказался 58-летний З.О.

Отмечается, что пострадавших в результате пожара нет. Однако некоторые части автобуса сгорели дотла. 

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Пресс-служба ГУБДД МВД Узбекистана
В Бухарском районе загорелся автобус Isuzu

К настоящему моменту, пламя уже потушили. 

Теги:
пассажиры, пожар, ЧП, автобус, Бухарская область



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