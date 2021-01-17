ЧП в Бухарской области: что известно о загоревшемся пассажирском автобусе

Правоохранители вышли на водителя транспортного средства, курсирующего по маршруту №76. Им оказался 58-летний З.О.

ТАШКЕНТ, 17 янв — Sputnik. В ГУБДД МВД Узбекистана прокомментировали видеоролик с пожаром, который охватил пассажирский автобус в Бухарской области.

Инцидент произошел сегодня в 9.30 утра на конечной остановке "Жондор".

По данному факту ведется доследственная проверка, причины возгорания пока выясняются. Правоохранители вышли на водителя транспортного средства, курсирующего по маршруту №76. Им оказался 58-летний З.О.

Отмечается, что пострадавших в результате пожара нет. Однако некоторые части автобуса сгорели дотла.

К настоящему моменту, пламя уже потушили.