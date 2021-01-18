В Ташкенте в ДТП перевернулся автомобиль - фото

В настоящее время по данному факту ГУБДД столицы проводит доследственную проверку, выясняются причины столкновения.

ТАШКЕНТ, 18 янв - Sputnik. В Ташкенте столкнулись два автомобиля, один из них перевернулся, сообщают в ГУВД.

"Восемнадцатого января в 06.45 на пересечении улиц Беруний и МКАД в Шайхантохурском районе Ташкента произошло ДТП: 46-летний водитель автомобиля Spark И.Э. столкнулся с таким же Spark, за рулем которого находился 52-летний О.М. В результате этого автомобиль последнего перевернулся", - говорится в информации.

Оба водителя были госпитализированы.

В настоящее время по данному факту ГУБДД столицы проводит доследственную проверку, выясняются причины столкновения.