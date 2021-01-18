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Здание ГУВД Ташкента

В Сергели избили мужчину в ночь на 18 января — идет поиск виновных

Пресс-служба ГУВД Ташкента
Происшествия
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Звонок об инциденте поступил на номер "102" в 00.15. Сотрудники правоохранительных органов ведут доследственную проверку.

ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. В Главном управлении внутренних дел (ГУВД) Ташкента прокомментировали видео с избиением в Сергелийском районе.

Ролик ранее появился в Сети. На кадрах видно, как один мужчина наносит другому удары ногами, а еще несколько человек безрезультатно пытаются остановить агрессора.

Драка
ГУВД
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По данным ГУВД, потасовка произошла в ночь на 18 января. Звонок на номер "102" поступил в 00.15.

"Личность мужчины, которому были нанесены телесные повреждения, установлена. Им оказался 40-летний Зулфикор Х. Личность мужчины, наносившего телесные повреждения, и остальных участников потасовки устанавливаются", — говорится в публикации.

Сотрудники УКД ОВД Сергелийского района ведут доследственную проверку.

Теги:
избиение, Узбекистан, ГУВД Ташкента, Ташкент



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