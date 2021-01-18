В Ташкенте задержаны торговцы просроченными продуктами

При проверке складских помещений, арендуемых задержанными, обнаружены просроченные продукты с фальсифицированным сроком годности на общую сумму 2 млрд 477 млн 473 тысяч сумов.

ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. В Ташкенте задержали горе-предпринимателей, которые арендовали помещения на одной из столичных продовольственных баз. Их поймали с поличным в момент реализации просроченных товаров с фальсифицированным сроком годности – соков, томатной пасты, сгущенного молока на общую сумму 25 млн сумов, сообщили в пресс-службе МВД Узбекистана.

Оперативное мероприятие было осуществлено сотрудниками Управления борьбы с коррупцией и экономическими преступлениями ГУУР МВД Республики Узбекистан совместно с представителями Ташкентского областного управления Департамента БЭП при Генеральной прокуратуре.

При проверке складских помещений, арендуемых задержанными, обнаружены другие просроченные продукты с фальсифицированным сроком годности на общую сумму 2 млрд 477 млн 473 тысяч сумов.

Среди товаров - соки, напитки, томатная паста, консервы с растительной икрой, ананасом, кукурузой, ассорти, кабачковой икрой, сгущенное молоко, чай.

Сотрудники МВД изъяли также ацетон, который использовали при удалении надписи о сроке годности.

По данному факту проводится соответствующая проверка.